Cresce ancora il numero dei positivi al Covid-19 a Iglesias, 138, tra i quali 5 ospedalizzati. 98 le persone in quarantena

Cresce ancora il numero dei positivi al Covid-19 a Iglesias, ora 138, tra i quali 5 ospedalizzati (numero invariato). 98 le persone che si trovano precauzionalmente in quarantena.

«Occorre buon senso ed evitare comportamenti scorretti, in particolare nelle mura domestiche – ha detto il sindaco Usai – chiedo con forza alle famiglie interessate da contatti con positivi, di osservare l’isolamento fiduciario in attesa di comunicazioni ufficiali, visti i ritardi che ho provveduto a segnalare alle autorità competenti. Questa settimana inoltre, dovrebbe essere operativo l’HUB vaccinale allestito nella palestra di via Toti – ha concluso Mauro Usai -. L’obiettivo è quello di raggiungere 1000 vaccini giornalieri e arginare, così, questa emergenza.»