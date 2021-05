Il Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi ha visitato la Scuola allievi carabinieri di Iglesias

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi dopo aver visitato il Comando della Legione carabinieri Sardegna e alcuni Comandi territoriali del Sud Sardegna ha voluto fare visita alla Scuola allievi carabinieri di Iglesias per salutare i 258 allievi carabinieri che stanno svolgendo il 1° ciclo del 140° corso per carabinieri effettivi intitolato alla memoria del Car. M.O.V.M. Alberto La Rocca.

Quest’anno il corso per allievi carabinieri effettivi è stato rimodulato, su due cicli da 6 mesi ciascuno, per permettere di far ripartire i corsi di addestramento anche in presenza della grave pandemia rispettando i parametri di distanziamento e di sicurezza. Le giornate addestrative dei due cicli semestrali stanno vedendo gli allievi carabinieri impegnati in una alternanza interdisciplinare tra materie tecnico-professionali, attività pratiche e moduli didattici, orientate concretamente a dotarli delle conoscenze dottrinali, ma soprattutto, delle capacità e abilità necessarie ad un affidabile operatore di sicurezza per poter svolgere un “efficace servizio di prossimità sul territorio”, rivolto a soddisfare le legittime e sempre più pressanti aspettative e bisogni della popolazione.

I 258 allievi provenienti, perlopiù, da Sardegna, Campania, Sicilia e Lazio, che ormai da quasi due mesi stanno ricevendo il previsto addestramento, sono stati, nel frattempo, tutti sottoposti alla prevista profilassi vaccinale e hanno ascoltato con vivo interesse il discorso e il saluto a loro rivolto dal Comandante Generale che ha parlato della «grande occasione e del grande onore, che avrete molto presto, nel poter servire il cittadino al quale dobbiamo rispondere e che è il vero padrone del nostro Paese. Per questo motivo l’impegno negli studi e nell’addestramento dev’essere massimo anche perché dovete essere orgogliosi di fare parte di una Organizzazione unica che, con il lavoro dei suoi 110mila uomini, riesce a portare sicurezza e rispetto della Legge in ogni parte d’Italia conservando la tradizione e l’unicità dell’Arma».

Il Comandante Generale, successivamente, accompagnato dal Comandante della Scuola allievi carabinieri, colonnello Andrea Desideri, si è intrattenuto anche con il personale della Scuola: ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri del Quadro permanente, al quale ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto e l’abnegazione, lo spirito di sacrificio e la professionalità con cui quotidianamente assolvono il loro fondamentale compito che alla fine dei due cicli permetterà al Comando Generale dell’Arma di poter impiegare oltre 630 allievi (il 2°ciclo sarà composto da 375 allievi), presso le varie stazioni dei carabinieri presenti su tutto il territorio nazionale.