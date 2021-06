E’ attiva, a Iglesias, l’applicazione per smartphone e tablet, attraverso cui prenotare i propri appuntamenti presso alcuni Uffici comunali.

Per gli utenti, una volta scaricata gratuitamente la APP “ufirst” sugli store online per i sistemi operativi IOS e Android, ed effettuata la registrazione, sarà possibile scegliere l’Ufficio comunale nel quale recarsi e prenotare un appuntamento, scegliendo la data e l’orario più adeguato, nei limiti della disponibilità e del calendario di ricevimento.

Una volta prenotato l’appuntamento, l’applicazione permetterà inoltre agli utenti di ricevere un promemoria sul proprio dispositivo, per ricordare la data e l’orario della prenotazione.

E’ possibile accedere al servizio di prenotazione anche da computer, al sito: https://ufirst.com

Una procedura online permetterà agli utenti di accedere ai servizi riguardanti il comune di Iglesias.

Per il sindaco Mauro Usai, si tratta di «un ulteriore passo verso l’innovazione nella Pubblica Amministrazione, ed una maniera per rendere più efficienti i servizi degli Uffici comunali, semplificando le prenotazioni. Un aspetto ancora più importante perché permetterà di limitare i possibili assembramenti per accedere agli Uffici».

«Il servizio – aggiunge l’assessore all’Informatizzazione Francesco Melis – si aggiunge alle altre applicazioni utilizzabili dai cittadini di Iglesias per quanto riguarda la Protezione Civile, l’ambiente e la sosta degli autoveicoli. Non andrà a sostituire il servizio di prenotazione telefonica per gli appuntamenti negli Uffici comunali, ma rappresenterà un’opportunità in più per i cittadini, ed una maniera di coniugare efficienza e innovazione.»

Attraverso la APP “ufirst”, sarà possibile prenotare l’appuntamento negli Uffici:

– Ufficio Tributi

– Ufficio Anagrafe e Stato Civile (con servizio di rilascio della carta di identità)

– Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata.

I servizi di prenotazione verranno successivamente estesi anche agli altri Uffici del Comune aperti al pubblico.