Nuovi pellegrini hanno iniziato a percorrere il Cammino Minerario di Santa Barbara

Dopo aver ricevuto la timbratura delle credenziali da parte delle monache del Monastero del Buocammino e l’augurio di “buon cammino” da parte del Rettore dell’omonimo Santuario Mons. Carlo Cani, i due vigili del fuoco Stefano Zichi di Orani e Giovanni Chessa di Nuoro sono partiti per percorrere interamente il Cammino Minerario di Santa Barbara.

Inizia in questo modo la percorrenza del Cammino Minerario di Santa Barbara da parte delle numerose categorie di lavoratori (minatori, vigili del fuoco, marinai, artificieri, geologi, architetti, etc.) che si onorano di avere Santa Barbara come loro protettrice.