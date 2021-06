Sono diminuiti da 8 a 3 i casi positivi al Covid-19 a Portoscuso

«Si mantiene a zero il numero delle persone in quarantena obbligatoria – ha aggiunto il sindaco di Portoscuso -. Non si documenta da due settimane nessun nuovo caso di covid 19, ma tra i 3 casi ancora positivi permangono 2 casi di ricovero ospedaliero. La situazione quindi segue un trend di miglioramento ma l’obiettivo è quello di giungere all azzeramento dei casi.»