Successo per la prima edizione del Vela Day nell’isola di San Pietro

Un clima decisamente estivo, tra alte temperature e vento variabile, ha accompagnato la prima edizione del Vela Day a Carloforte, con grande partecipazione di iscritti e tanto entusiasmo, in un ambiente familiare.

Presso la struttura della Nautivela al Giunco, da venerdì 18 a domenica 20 giugno, l’ASD di Carloforte della Lega Navale Italiana, in collaborazione con il personale della Nautivela, ha organizzato l’evento tabarchino voluto della FIV, Federazione Italia Vela, in collaborazione con lo sponsor Kinder Joy of moving ed in contemporanea ad altri circoli nazionali, per promuove la cultura del mare e lo sport velico.

Oltre cinquanta i partecipanti, soprattutto bambini e adolescenti, che, dopo aver appreso le nozioni teoriche a carattere marinaresco e velico da parte degli istruttori federali Antonello Cambedda ed Alberto Serventi, si sono catapultati in acqua per provare ad andare a vela, a bordo di Optimist e windsurf, provando l’ebbrezza di uno sport sano e coinvolgente, adatto a tutte le età. A dare man forte agli apprendisti velisti in erba anche Lucia Napoli, giovane talento carlofortino delle tavole a vela, e Giovanni Camboni, ex slalomista nazionale.

Al termine delle prove di domenica mattina, agli iscritti è stato offerto un piccolo buffet, oltre alla consegna dei gadgets di Vela Day ed un diploma di partecipazione, con la promessa di ritornare per praticare la disciplina velica con continuità e passione, ma soprattutto divertendosi in mare in compagnia.

Promessa già mantenuta e messa in pratica da una ventina di futuri velisti, a cui il Vela Day è proprio piaciuto.