Il ministero della Cultura ha autorizzato il restauro di alcuni monumenti di Iglesias

Il ministero della Cultura ha autorizzato la realizzazione dei lavori di restauro del Monumento a Quintino Sella sito in piazza Sella, del Monumento ai Caduti sito in piazza Oberdan, della statua di “Zaira, la bambina col cerchio” e delle statue funerarie delle “Sorelline Boldetti” situate al cimitero monumentale, progettati dal comune di Iglesias.

«Gli interventi di restauro – si legge nella nota inviata all’assessorato dell’Arredo urbano ed Attività produttive del comune di Iglesias e al dottor Carlo Piatti, responsabile dell’Area restauro arte e lavoro srl – che risultano essere complessivamente compatibili con le esigenze di tutela monumentale per quanto di propria competenza, in quanto volti a migliorare la fruizione complessiva, tramite il ricorso a materiali e tecniche compatibili con il contesto, che possono essere eseguiti rispettando alcune vincolanti condizioni.»

«E’ un progetto importante in quanto l’obiettivo è quello di riqualificare importanti monumenti e statue storiche che necessitano di importanti interventi di restauro – dice Ubaldo Scanu, assessore delle Attività produttive, Bilancio e Partecipate, Arredo urbano del comune di Iglesias -. Al termine del 2020 ho presentato i progetti esecutivi di restauro degli importanti monumenti redatti dal restauratore Carlo Piatti, ed avuta l’approvazione della Giunta, sono stati inviati alla sovrintendenza per avere l’autorizzazione a procedere. Per facilitare il processo è stato stabilito con la sovrintendenza un incontro fra le parti nei siti – avvenuto il 30 marzo scorso – per concordare insieme le procedure, le tecniche e i materiali da utilizzare secondo il principio del confronto e della condivisione, perché avrebbe certamente portato buoni frutti come poi si è effettivamente verificato – conclude Ubaldo Scanu –. I lavori sono complessi e costosi, basti pensare che si parla di oltre 100mila euro.»