Ruba il portafogli ad un operaio di Teulada all’interno di un bar del paese, denunciata una 39enne di Santadi

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Teulada hanno denunciato a piede libero una 39enne di Santadi, per furto con destrezza, la quale all’interno di un bar del paese, approfittando della distrazione di un operaio di Teulada, si era impossessata del suo portafogli contenente documenti di identità e circa 20 € in contanti. I carabinieri, intervenuti su richiesta della vittima del furto, hanno individuato poco dopo la donna nelle vie de centro del paese, ancora in possesso del portafogli sottratto, che è stato restituito all’avente diritto.