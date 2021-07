Il comune di Sant’Antioco ha bandito la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione dei corsi d’acqua

315mila euro di investimento per la manutenzione dei corsi d’acqua presenti nel territorio del comune di Sant’Antioco. L’Ufficio Lavori pubblici ed appalti ha bandito la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria dei rii isolani. Un intervento prioritario che si conta di concludere entro l’avvio consueto della stagione delle piogge, in modo da mettere in sicurezza il territorio antiochense. Nello specifico, le operazioni prevedono la pulizia decisa dei corsi da arbusti, sterpaglie e tutto ciò che ostruisce il deflusso dell’acqua in caso di piogge abbondanti.

«Si tratta di un progetto importante che abbiamo messo in piedi grazie al finanziamento regionale di 315 mila euro – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Garau – di cui circa 230 mila euro di lavori veri e propri. La manutenzione ordinaria prevede interventi nei canali principali di Sant’Antioco: Rio Maladroxia, Rio Triga, Rio S’Arriaxiu, Rio Bega Trotta, Rio Cala Lunga. Tutti tratti fondamentali per la regimazione delle acque e per la sicurezza delle strade limitrofe e delle abitazioni poste in prossimità dei rii. Disporre della gara d’appalto in corso in questo periodo estivo garantisce di poter intervenire in tempo, facendoci trovare preparati quando sarà il turno della stagione critica delle piogge.»