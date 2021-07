Pula, 3 nuovi casi di Coronavirus: i positivi salgono a 14

Sono diventati 14 i casi di Coronavirus a Pula. Lo annuncia la sindaca Carla Medau che ha dato notizia di 3 nuove positività.

«I contagi stanno aumentando di giorno in giorno – ha specificato la prima cittadina –. Esorto ad avere atteggiamenti responsabili, mantenere le distanze e utilizzare la mascherina in presenza di altre persone anche se all’aperto. Invito a prenotare il vaccino, ricordandovi che attualmente rappresenta l’unica arma contro il Covid-19. In assenza di questi atteggiamenti di autoresponsabilità comprendete bene che saremo chiamati tutti a sacrifici più importanti.»

Antonio Caria