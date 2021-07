Sabato mattina, a Spiaggia di Mezzo (Gonnesa) è in programma l’incontro “Alimentazione e Benessere”, per la campagna di sensibilizzazione ad uno stile di vita sano

Sabato 24 luglio, alle ore 11.00, a Gonnesa, presso lo stabilimento balneare “Sapore di Mare” (Spiaggia di Mezzo), è in programma l’incontro “Alimentazione e Benessere”, per la campagna di sensibilizzazione ad uno stile di vita sano.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Blue Sardinia ASD in collaborazione con il comune di Iglesias, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione del progetto EAT Sardegna.

Nel corso dell’incontro, la nutrizionista dott.ssa Elena Puddu, parlerà degli stili di vita sani e dell’alimentazione più indicata nel corso dei mesi estivi.

Verranno inoltre distribuiti ai presenti test e questionari sull’argomento.

«L’incontro – ha spiegato l’assessora delle Politiche sociali, Angela Scarpa – rappresenta la continuazione ideale del progetto “Benessere a km 0”, nato lo scorso anno e dedicato alla promozione di stili di vita sani, in armonia con il contesto territoriale e con le attività motorie all’aria aperta.»