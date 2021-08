A Iglesias, vico Meli ospiterà la Galleria Lamarmora con le opere degli artisti iglesienti

Vico Meli, uno degli scorci più suggestivi del Centro storico di Iglesias, con il passaggio coperto adiacente Piazza Lamarmora, ospiterà la “Galleria Lamarmora”, dove gli artisti iglesienti potranno far conoscere le loro opere, con delle piccole esposizioni allestite in maniera autonoma, in un progetto a cura dell’assessorato all’Arredo urbano.

Gli artisti che volessero esporre le proprie opere nello spazio di Vico Meli potranno inviare via mail una richiesta all’indirizzo:

artisti.attivitaproduttive@com une.iglesias.ca.it