Il 10 e il 12 agosto, a Teulada, due giornate di vaccinazione anti Covid-19

Il Servizio di Igiene Pubblica dell’ATS Sardegna ed il comune di Teulada hanno organizzato due giornate di vaccinazione anti Covid, per martedì 10 agosto e giovedì 12 agosto, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, presso il poliambulatorio ASL di vico Marconi, a Teulada.

“Al momento si hanno a disposizione 200 dosi giornaliere per un totale di 400, vaccini Pfizer – ha detto il sindaco Daniele Serra -. Sarà data priorità a coloro i quali non abbiano già ricevuto la prima dose e, in particolare, ai cittadini ultraottantenni e soggetti fragili (persone estremamente vulnerabili o con disabilità grave) di tutte le età e, in subordine, ai cittadini dai 12 ai 60 anni.”

E’ necessario prenotare la vaccinazione al 339 291 9935, il lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00.

Con successiva comunicazione pubblicata sul sito internet e sui profili social del Comune, saranno dati maggiori dettagli per l’accesso al punto vaccinale.

I cittadini che avessero contratto il Covid, possono prenotarsi solo se sono trascorsi almeno tre mesi dalla guarigione.