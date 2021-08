Il cordoglio dell’Amministrazione comunale e della città di Iglesias per la scomparsa di Franco Plaisant, all’età di 105 anni

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, facendosi portavoce dei sentimenti di tutta la città, esprime cordoglio per la scomparsa del sig. Franco Plaisant, e rivolge alla famiglia le più sentite condoglianze.

Titolare dell’omonima agenzia di viaggi fondata nel 1946 e gestita in maniera diretta per tanti anni, Franco Plaisant è stato uno dei protagonisti della vita economica, sociale e culturale, apprezzato nel mondo del lavoro per la grande competenza e per la cordialità.

Aveva aperto la sua agenzia di viaggi in un momento difficile per le attività economiche, e l’aveva fatta crescere nel tempo, costruendo un rapporto di fiducia con i numerosi clienti che accompagnava ogni giorno nella scelta migliore, per venire incontro alle diverse esigenze.

«Se ne va, all’età di 105 anni, il decano degli Iglesienti – ha ricordato il sindaco Mauro Usai – una persona conosciuta da tutti e apprezzata sia per la sua attività lavorativa che per lo spessore umano. Oltre ad essere un grande professionista, lo vogliamo ricordare come un uomo di cultura, con la passione per le scienze matematiche, ma anche con una vena artistica e con un grande amore per la pittura. Negli anni difficili del dopoguerra aveva scommesso sul futuro, con fiducia e spirito d’impresa, facendo nascere e crescere un’attività diventata con il tempo un punto di riferimento per tanti iglesienti, con professionalità e competenza, oltre che con la grande cortesia che lo ha sempre contraddistinto.»

«Lo salutiamo con profondo affetto – conclude Mauro Usai -, perché con lui va via un grande lavoratore e un testimone del nostro tempo, ma anche una persona garbata e competente, diventata familiare per le tante persone che hanno avuto il piacere di conoscerla.»