Incendi in Sardegna, Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. dona 1 bilico di fieno

Da Vedetta 2 Mondialpol, Istituto di Vigilanza privata di proprietà della Famiglia Mura, presente sul territorio sardo con quattro sedi operative a Cagliari, Sassari, Olbia e Carbonia, arriva un gesto concreto di vicinanza ai territori e alle comunità locali colpite dal 23 luglio dai devastanti incendi nel Nord-Ovest dell’Isola: una donazione di 1 bilico di fieno.

«La nostra famiglia è strettamente legata al territorio sardo e in questo momento è importante restare uniti e aiutarci l’un l’altro – affermano Fabio e Marco Mura, presidente e vicepresidente di Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. -. Orgogliosi delle nostre origini sarde, vogliamo essere vicini a tutti coloro che lavorano incessantemente per garantire assistenza a chi ha perso o sta perdendo tutto, e faremo quanto possibile per sostenere gli agricoltori e gli allevatori duramente colpiti dai roghi di questi giorni, che hanno visto distrutte le scorte di foraggio per l’alimentazione degli animali sopravvissuti.»

Il bilico verrà consegnato alla Rappresentanza Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Sardegna “Sa Paradura per l’Oristanese”.