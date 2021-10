I carabinieri di Iglesias hanno denunciato a piede libero un 21enne per il rifiuto all’accertamento con etilometro e guida senza patente

La notte scorsa, a Iglesias, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato a piede libero per rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro e guida senza patente, un 21enne del luogo disoccupato. Il giovane era stato fermato ad un posto di controllo dell’Arma mentre si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche. Si trovava alla guida di una Peugeot di proprietà di un amico ed era andato ad urtare contro un’Alfa Romeo Giulietta regolarmente parcheggiata, di proprietà di una 53enne del luogo. Nella circostanza i carabinieri hanno accertato come quel conducente fosse sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita e nel proseguo degli accertamenti hanno ricevuto il rifiuto dell’uomo a sottoporsi ad accertamenti sullo stato etilico che lo caratterizzava in quel momento. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.