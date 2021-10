Il sindaco Elvira Usai ha convocato la riunione per l’insediamento del nuovo Consiglio comunale di San Giovanni Suergiu, per lunedì 25 ottobre

Il sindaco Elvira Usai ha convocato la riunione per l’insediamento del nuovo Consiglio comunale di San Giovanni Suergiu, eletto il 10 e l’11 ottobre scorsi, per lunedì 25 ottobre, alle ore 16.30, presso l’aula consiliare di via Roma.

Per l’occasione sarà possibile assistere in presenza ma rispettando le norme anticovid. L’ingresso del pubblico sarà, dunque, contingentato e previa verifica di possesso del green pass. Gli uffici comunali stanno lavorando alla possibilità di trasmissione in diretta del Consiglio comunale attraverso formule legate allo streaming o ai social network.

Tra i punti all’ordine del giorno, figurano la presentazione della nuova Giunta comunale ed il giuramento del sindaco.

“Ci dispiace – ha detto Elvira Usai, confermata alla carica di sindaco con il 65,84% dei voti – non poter accogliere in quello che è il luogo democratico per eccellenza, ma dobbiamo salvaguardare la salute di tutta la comunità rispettando le regole imposte dalla pandemia.”