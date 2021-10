La comunità di San Giovanni Suergiu ha festeggiato ieri Antioca Serafini, arrivata a spegnere le candeline del suo 101°  compleanno

La comunità di San Giovanni Suergiu ha festeggiato ieri Antioca Serafini, arrivata a spegnere le candeline del suo 101esimo compleanno. Nello scorso mese di marzo San Giovanni Suergiu aveva dato l’estremo saluto ad Edoardo Secchi, spentosi all’età di 104 anni, ma mantiene la sua presenza tra le comunità dei centenari, con Antioca Serafini, arrivata a questo traguardo in buone condizioni, lucida, sostenuta dall’amore e dall’affetto di parenti e amici. Come avvenne già un anno fa, in occasione del suo 100° compleanno, i festeggiamenti sono stati condizionati dalla pandemia ma la sindaca Elvira Usai, non ha mancato di fare visita ad Antioca Serafini per farle gli auguri di tutta la comunità sangiovannese.

Nata il 18 ottobre 1920, Antioca, si sposò con Giovanni Lindiri, nato il 18 novembre 1917, venuto a mancare il 24 aprile 2002, all’età di 84 anni. Ha avuto due figli: Anna Paola, nata nel 1958, e Virginio, nato nel 1946 e venuto a mancare nel 1983, all’età di 37 anni. Quattro i nipoti: Fabio e Mauro Collu, Francesca e Gianluca Lindiri. Due i pronipoti: Nicolò e Mattia Collu.