Media World assume 100 Addetti Vendita. La multinazionale cerca diplomati e laureati da inserire in Italia

Media World offre opportunità di lavoro a 100 persone diplomate e laureate da assumerà soprattutto come Addetti alla Vendita e alla Logistica, da inserire nei punti vendita presenti in Italia. La multinazionale, leader nel mercato dell’elettronica di consumo, è alla ricerca di Addetti Vendita/Logistica, i quali dovranno mettere i clienti al centro dell’attenzione poiché essi rappresentano la priorità, assisterli al meglio e soddisfare ogni loro esigenza attraverso i migliori prodotti e servizi. I candidati dovranno essere entusiasti, flessibili, disponibili e avere passione per la vendita, attitudine al problem solving, ottime doti di comunicazione e di relazione con il cliente, approccio proattivo e forte spirito di squadra. Le altre figure ricercate riguardano Team Leader, che dovranno essere responsabili, flessibili e avere passione ed interesse a sviluppare nuove competenze nel settore retail, spiccato senso di iniziativa, forte spirito commerciale, orientamento al cliente, approccio analitico, attenzione al dettaglio, doti organizzative e di problem solving, ottime capacità relazionali e di comunicazione, predisposizione al cambiamento e capacità di gestire e coordinare una squadra. I team leader dovranno incoraggiare e motivare il gruppo a sviluppare con i clienti una relazione unica e duratura, promuovere la vendita assistita, accompagnare il cliente durante la sua esperienza d’acquisto, pianificare strategicamente le attività quotidiane in funzione del bisogno del cliente, sviluppare una politica commerciale in linea con le strategie aziendali ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi di vendita dello store. Magazzinieri, con flessibilità, disponibilità e propensione a lavorare in contesti dinamici e forte spirito di squadra, i quali dovranno preparare gli ordini in uscita, sistemare e stoccare la merce all’interno del magazzino, verificare i documenti di trasporto, ricevere, scaricare, imballare e movimentare la merce.

