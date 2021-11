Abbanoa: interruzione dell’erogazione idrica programmata per lavori mercoledì dalle 8.00 alle 16.30 in alcune zone di Iglesias

Abbanoa ha comunicato che, a causa dei lavori di collegamento della condotta idrica per l’alimentazione della Zona Industriale in località Sa Stoia, a Iglesias, dalle ore 8.00 alle ore 16.30 del 30 novembre, salvo imprevisti, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica alle utenze ubicate nel Corso Colombo (tratto compreso tra la rotatoria per via Pacinotti e la strada provinciale 85), nella località Fragata Nord, nella località Fragata Sud e nella località Sa Stoia.

Per tutta la durata dell’intervento, saranno disalimentate le utenze relative alla struttura di “Casa Serena” ed alla caserma dei vigili del fuoco. In fase di ripristino del servizio, potrebbero verificarsi inconvenienti temporanei di torbidità.

Sarà cura di Abbanoa, in tale eventualità, procedere ad operazioni di spurgo della rete. Qualora gli interventi venissero completati in tempi minori rispetto al previsto, il servizio sarà ripristinato anticipatamente..