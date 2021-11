Sabato 27 novembre, il personale del CNSAS ha prestato assistenza alla manifestazione sportiva Trail delle Miniere

Sabato 27 novembre i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna sono stati impegnati nell’assistenza alla IV edizione del Trail delle Miniere, la manifestazione sportiva che si è svolta nel territorio del comune di Iglesias. Organizzato dall’Atletica Monteponi Iglesias, con il patrocinio del comune di Iglesias ed il supporto di diversi sponsor privati locali, l’evento ha coinvolto 240 partecipanti che si sono cimentati su due diverse competizioni: la gara da 30 km con 1.500 metri di dislivello positivo, con 140 iscritti; l’altro percorso da 15 km con 500 metri di dislivello positivo, con 110 iscritti. Entrambi i tracciati hanno attraversato un paesaggio impervio quanto suggestivo, caratterizzato dalla presenza di edifici di archeologia mineraria. I percorsi, con partenza dal piazzale di Monteponi, hanno attraversato diverse aree, tra cui San Giorgio, San Giovanni Miniera, Normann, Funtana Crobetta, Pozzo Baccarini, Monte Scorra, Canali Bingias, San Pietro, Genna Mustazzu, Bellicai Gennerutta, Is Candiazzus, Colle del Buoncammino, Is Cungiaus. L’intero itinerario è stato presidiato da 3 squadre, con un totale di 12 tecnici, tra cui un medico, provenienti dalle stazioni di Iglesias, Cagliari, Medio Campidano. Una squadra era posizionata nell’area della partenza/arrivo e le altre due, dislocate lungo i percorsi, pronte a intervenire in caso di necessità. Per garantire le comunicazioni in maniera efficace, è stato installato un ponte radio su Monte San Giovanni, in modo da avere copertura radio lungo tutte le vie di gara. La partecipazione a questi eventi rappresenta per il CNSAS un’importante occasione per diffondere la cultura della sicurezza e sensibilizzare tutti gli amanti delle discipline outdoor sulla prevenzione degli incidenti in ambiente impervio.