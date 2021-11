Proseguono gli interventi di Abbanoa di efficientamento delle reti idriche a Buggerru. Domani, martedì 16 novembre 2021 le squadre di Abbanoa eseguiranno i collegamenti della nuova condotta adduttrice realizzata in località San Salvatore. Per eseguire l’intervento sarà necessario sospendere l’approvvigionamento dei serbatoi d’accumulo: l’erogazione all’utenza sarà comunque garantita dalle scorte accumulate.

A partire dalle 16.00, potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni localizzati soprattutto nelle zone alte del centro abitato. Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare eventuali disservizi. In caso di necessità, verrà effettuata una chiusura notturna dell’erogazione dalle 21.00 alle 6.00 per consentire il ripristino delle scorte nei serbatoi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.