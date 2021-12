Carbonia: è online il bando per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di Erp

Il comune di Carbonia ha pubblicato sul sito istituzionale il bando per l’aggiornamento della graduatoria generale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di Carbonia. È possibile fare domanda fino al 14 febbraio 2022.

Il testo integrale del bando e i relativi moduli sono scaricabili al seguente link:

https://www.comune.carbonia. su.it/amministrazione-trasp/ altri-contenuti/dati- ulteriori/item/4383-bando-di- concorso-per-l-aggiornamento- della-graduatoria-generale- valevole-ai-fini-dell- assegnazione-degli-alloggi-di- edilizia-residenziale- pubblica-ubicati-nel- territorio-del-comune-di- carbonia , oppure possono essere ritirati presso la portineria del Comune di Carbonia in piazza Roma, 1; nelle sedi delle ex circoscrizioni di Cortoghiana e Bacu Abis; nella sede di AREA, distretto di Carbonia, in via Angioy, 2.

L’assegnazione riguarda tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata (a canone sociale) di nuova edificazione o recuperati, sia di proprietà A.R.E.A. sia di proprietà comunale.

Al bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che chiedono l’inserimento in graduatoria, sia coloro che, già iscritti nella vigente graduatoria generale, abbiano maturato condizioni atte a modificare l’ordine di iscrizione pregresso. È importante ricordare che i soggetti già iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare la domanda, a pena di decadenza, per mantenere l’iscrizione nella graduatoria e confermando nel modulo la permanenza dei precedenti requisiti e condizioni.

Le domande, munite di marca da bollo da 16 euro, devono essere inviate all’indirizzo di Pec del Comune di Carbonia: comcarbonia@pec.comcarbonia. org; oppure spedite mediante raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione) al seguente indirizzo: Comune di Carbonia – Ufficio Politiche per la Casa – Piazza Roma, 1 09013 – Carbonia. È ammessa anche la consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Carbonia dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Tenendo conto della necessità di continuare ad adottare le misure di prevenzione anti-Covid, è preferibile, laddove possibile, l’invio telematico della richiesta.