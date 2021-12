Dario Giagoni e Lina Linesu (Lega): «Su Portovesme Salvini ha già richiesto un tavolo tecnico urgente per l’abbattimento del costo dell’energia»

«Una grande azienda come la Portovesme s.r.l. è andata in crisi a causa del costo dell’energia troppo alto vedendosi costretta a chiudere temporaneamente una parte dello stabilimento. Nello specifico si sono bloccate le produzioni di zinco, vale a dire quelle che necessitano di un maggior consumo di energia per arrivare alla fine del ciclo produttivo. Purtroppo, se il vertiginoso aumento del costo energia dovesse proseguire a tali inaccettabili ritmi la situazione si aggraverebbe ulteriormente e non è da escludere che potrebbero essere coinvolte dalla sospensione anche altre parti dello stabilimento.»

Lo hanno detto Dario Giagoni coordinatore regionale Lega Salvini Sardegna e la senatrice del Gruppo Lega-Psd’Az Lina Lunesu.