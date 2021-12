Marco Farci non è più l’allenatore dell’Atletico Narcao. Dopo 8 sconfitte consecutive la società ha deciso di cambiare

Marco Farci non è più l’allenatore dell’Atletico Narcao. Dopo otto sconfitte consecutive che hanno fatto precipitare la squadra all’ultimo posto in classifica con soli 3 punti, a ben 6 lunghezze dalla penultima, la società guidata dal presidente Gianni Lai lo ha sollevato dall’incarico. Domani, nel recupero con il Gonnosfanadiga, in panchina dovrebbe andare Augusto Medda, storica bandiera del calcio narcarese. Sempre domani il recupero del derby Fermassenti- Cortoghiana si giocherà alle 15.00 sul campo in sintetico del Comunale di Sant’Antioco.