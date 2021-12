Sono 19 gli attualmente positivi al Covid-19, tra i residenti nel comune di Iglesias. Oltre ai positivi, altre 4 persone si trovano in quarantena. Ne ha dato comunicazione questa sera il sindaco Mauro Usai.

«Rinnovo l’invito ad adottare sempre comportamenti prudenti e responsabili – ha aggiunto Mauro Usai – sia per quanto riguarda il distanziamento che l’utilizzo delle mascherine quando prescritto, in modo da mantenere la situazione sotto controllo e limitare l’incidenza dei casi di Covid-19.»