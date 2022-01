A Villamassargia, su 341 tamponi eseguiti, sono 5 gli studenti risultati postivi

A Villamassargia si è concluso lo screening di prevenzione al Covid-19 che ha interessato gli alunni da 0 a 17 anni, il corso serale, il personale docente e Ata.

«Gli esiti sono confortanti – dice la sindaca Debora Porrà -: su 341, sono 5 gli studenti risultati postivi. Abbiamo immediatamente avviato le procedure di competenza per la salvaguardia della salute pubblica (isolamento e trasmissione al SISP-ATS). È stata raggiunta un’adesione volontaria che supera il 70% della popolazione scolastica. Ringrazio chi ha reso possibile questa importante iniziativa: oltre al nostro gruppo, il C.O.C., i dipendenti comunali, le Dirigenti Scolastiche, il laboratorio accreditato al Sistema Sanitario Regionale CMT Analisi Mediche, gli infermieri volontari Lino Dessì e Alessandra Pisano, il Gev Villamassargia ODV che per due giorni ha garantito il supporto al corretto svolgimento delle operazioni. C’è un gran lavoro dietro ogni risultato della nostra Comunità.»

«Ringrazio, in particolare, le famiglie che hanno partecipato: in fila con i passeggini sono arrivati anche alcuni bimbi del Nido Rosa Parks Villamassargia che hanno avuto il loro lollipop, insieme ai piccoli dell’infanzia, i bambini coraggiosissimi delle elementari e i ragazzi molto consapevoli delle scuole medie, i nonni vigile, le addette mensa e il personale delle scuole – aggiunge Debora Porrà -. Grazie a tutti loro domani 10 gennaio le scuole potranno riaprire con maggiore sicurezza. Non posso dire in totale sicurezza perché basta un caso non tracciato per riportare il Covid a scuola. Ne sono e ne siamo consapevoli, ma è sempre meglio che non avere avuto questa possibilità, che ci ha fatto dare la giusta dimensione al problema: circa 1 positivo ogni 100 alunni. L’andamento è, quindi, buono visto che siamo nel pieno di una ennesima ondata di Covid in tutta Italia.»

«C’è ancora una possibilità di fare il test oggi: gli studenti iscritti ai vari istituti del territorio possono effettuare il tampone presso gli altri hub di riferimento attivi nella giornata odierna – conclude la sindaca di Villamassargia -. Resto a disposizione per altri casi particolari.»