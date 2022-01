Carbonia: interpellanza dei consiglieri di minoranza Garau, Atzori e Mele, sul laboratorio di Analisi dell’ospedale Sirai, chiuso da mesi

I consiglieri comunali di minoranza Daniela Garau e Daniele Mele del Patto Civico e Monica Atzori della Lega, hanno presentato un’interpellanza al presidente del Consiglio comunale Federico Fantinel ed al sindaco di Carbonia Pietro Morittu, sulle misure urgenti e/o azioni volte alla riapertura del laboratorio analisi dell’ospedale Sirai, ormai da mesi chiuso agli esterni.

Ritenuto, tra l’altro, che tutta la comunità sia privata di un servizio fondamentale a presidio della tutela della salute, la cui assenza genera conseguenze negative anche in termini di incidenza di maggiori costi, poiché i cittadini sarebbero costretti a rivolgersi a strutture private e a pagare le relative prestazioni, e che sia necessario un aumento straordinario del budget di spesa dei laboratori privati convenzionati al fine di garantire la continuità delle prestazioni ai soggetti esenti da oneri, consentendo di avere il servizio nel territorio e di non doversi recare in altre aree della Sardegna, i tre consiglieri interpellano il sindaco Pietro Morittu e la Giunta, affinché riferiscano in aula quali iniziative formali abbiano intrapreso verso la Asl del Sulcis affinché ci sia un’immediata riapertura del laboratorio analisi dell’ospedale Sirai, nonché un aumento straordinario del budget di spesa dei laboratori privati convenzionati al fine di garantire la continuità delle prestazioni ai soggetti esenti da oneri in un’ottica di garanzia della tutela della salute dei cittadini del Sulcis Iglesiente.