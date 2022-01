Domenica 9 gennaio, a Carbonia, si terrà lo screening sul Covid-19 dedicato agli studenti e agli insegnanti del Sulcis

A seguito dell’ordinanza regionale emanata lo scorso 5 gennaio 2022, per scongiurare il ritorno in didattica a distanza, è immediatamente partita la macchina operativa sulla campagna di screening sul Covid-19 dedicata agli studenti del Sulcis e agli insegnanti i quali, su base volontaria, potranno aderire sottoponendosi a test antigenico.

«Pur non essendo il comune di Carbonia il soggetto erogatore del servizio – ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu – stiamo dando tutto il nostro supporto all’azienda sanitaria locale.»

Stamane, il sindaco Pietro Morittu ha preso parte al tavolo tecnico con l’Ares, per un coordinamento che si è successivamente allargato alla sala polifunzionale del Comune, dove il primo cittadino, con la Giunta al completo, ha dato appuntamento ai dirigenti scolastici degli istituti cittadini. Ad essere coinvolte nell’operazione sono le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado di tutto il Sulcis.

Considerato il dilagare dei contagi, per poter garantire agli studenti il ritorno in classe con ulteriori tutele lunedì prossimo 10 gennaio, gli screening saranno effettuati nel corso della giornata di domenica 9 gennaio 2022, alla mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso la palestra dell’Istituto Amaldi con accesso da via delle Cernitrici.

Nel corso dell’incontro con i dirigenti scolastici e gli insegnanti, è stato dato un orientamento operativo che, per evitare eccessivi disagi e attese, prevede per Carbonia l’accesso agli screening dalle 9.00 alle 13.00 per gli studenti e personale scolastico della scuola primaria di primo grado e della secondaria di primo grado mentre dalle 14.00 alle 19.00 gli alunni ed il personale scolastico della secondaria di secondo grado.

Gli alunni minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore. Tutti dovranno esibire carta di identità e tessera sanitaria e compilare i moduli richiesti.