E’ durata solo un giorno la condizione Covid-free del comune di Masainas. So tre i nuovi positivi al Covid-19

«Come era facile prevedere la situazione relativa ai contagi da Covid-19 è già mutata rispetto a ieri. L’ATS ha notificato ufficialmente la presenza di tre soggetti da tempo positivi nel territorio comunale. Ciò a conferma del fatto che le comunicazioni attualmente non vengono fornite in maniera tempestiva quanto sarebbe auspicabile.»

