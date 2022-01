Emergenza Covid-19 a Guspini, i positivi sono 335, il sindaco Giuseppe De Fanti ieri ha emesso un’ordinanza che dispone forti limitazioni

Le Dirigenze delle scuole mi segnalano in continuazione nuovi casi e nuove classi vengono collocate in Didattica a Distanza, in quanto una buona parte dei contagi rilevati interessa il mondo giovanile, i ragazzi e, conseguentemente, coinvolge poi le scuole e le famiglie.

«Purtroppo, l’aumento dei casi di positività è continuato nelle ultime 24 ore fino a superare abbondantemente il numero di 300 e, contemporaneamente, si sono moltiplicate le segnalazioni al sottoscritto e ai medici di famiglia da parte di persone sintomatiche che, a causa della grande pressione sui laboratori e sulle strutture sanitarie, non riescono a effettuare nemmeno i tamponi e sono costrette al proprio domicilio con sintomi importanti – ha comunicato nel sito internet e nella pagina facebook del Comune Giuseppe De Fanti -. Le Dirigenze delle scuole mi segnalano in continuazione nuovi casi e nuove classi vengono collocate in Didattica a Distanza, in quanto una buona parte dei contagi rilevati interessa il mondo giovanile, i ragazzi e, conseguentemente, coinvolge poi le scuole e le famiglie. I locali e le attività economiche che stanno tenendo chiuso a causa di personale con positività sono sempre di più, sintomo di una diffusione che mai prima avevamo conosciuto.»