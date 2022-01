Emergenza Covid-19: il sindaco di Nuxis, Piero Andrea Deias, ha ordinato il prolungamento della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

Il sindaco di Nuxis, Piero Andrea Deias, ha firmato oggi una nuova ordinanza, con la quale dispone il prolungamento della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, temporaneamente e in via precauzionale, al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 fino al 19 gennaio 2022, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali dell’ATS e ha dato mandato al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Santadi, dottor Paolo Meloni, affinché venga data attuazione a quanto disposto dall’ordinanza.

Piero Andrea Deias è arrivato a questa decisione dopo aver considerato che il flusso delle informazioni sulla piattaforma regionale ATS continua a non essere puntuale, tempestivo ed aggiornato e che si riscontra un numero di casi nettamente superiore a quelli comunicati ufficialmente da ATS e che potrebbero esserci altri casi di contagio non ancora accertati e segnalati. E, infine, ritenuto, in attesa delle specifiche comunicazioni dell’ATS, di dover adottare, a scopo precauzionale, ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica.