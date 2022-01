Ieri l’ennesima truffa online è stata accertata dai carabinieri di Villacidro

Ieri l’ennesima truffa online è stata accertata dai carabinieri della stazione di Villacidro, che a seguito della denuncia-querela presentata da un 58enne operaio del luogo, hanno denunciato a piede libero una 39enne e un 39enne, entrambi di Napoli, poiché, in concorso tra loro, con artifizi e raggiri, avevano pubblicato su un sito on line un annuncio di vendita di un motore per imbarcazioni; attirato l’interesse del 58enne a perfezionare l’acquisto, lo avevano invitato a eseguire un bonifico di € 250,00 su un conto corrente a loro intestato. Il denunciante, allettato dall’occasione, ha effettuato il pagamento e i due, una volta incassato il denaro, hanno estinto il conto corrente sul quale la vittima aveva effettuato l’accredito.