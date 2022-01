Il numero delle persone positive al Covid-19 a Sant’Anna Arresi è salito a 13 e altre 7 persone sono in quarantena

Il numero delle persone positive al Covid-19 a Sant’Anna Arresi è salito a 13 ed altre 7 persone risultano essere in quarantena. Lo ha comunicato la sindaca Anna Maria Teresa Diana dopo aver ricevuto l’ultimo aggiornamento.

«Gli interessati si trovano in isolamento e l’Amministrazione comunale rivolge loro un sincero augurio di pronta guarigione – ha aggiunto la sindaca -. La situazione dei casi a Sant’Anna Arresi è tuttavia di difficile lettura, vista la carenza dei dati ufficiali sui tracciamenti. Per questo motivo chiedo a tutti coloro che hanno riscontrato di essere positivi o si trovano in quarantena di mettersi in contatto con la sottoscritta o con gli uffici comunali al fine di avere un elenco aggiornato e poter prendere i provvedimenti di competenza.»