Sono 264 gli attualmente positivi al Covid-19 residenti nel comune di Iglesias. Lo ha comunicato il sindaco, Mauro Usai, dopo aver ricevuto dalla Sanità territoriale gli aggiornamenti relativi all’attività di individuazione e contenimento dei casi.

«In un momento delicato in cui si registra ovunque un aumento dei casi, occorre mantenere alta l’attenzione – ha aggiunto il sindaco Mauro Usai -. Siamo in contatto con la Sanità territoriale al fine di monitorare la situazione, e voglio rivolgere, come di consueto, l’invito ad adottare comportamenti responsabili, per contenere i casi di positività, tutelando la nostra salute e quella del prossimo.»