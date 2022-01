E’ stato presentato a Pula il progetto “Promuovere Impresa per lo sviluppo locale sostenibile”

È stato presentato nell’Aula consiliare del comune di Pula il progetto “Promuovere Impresa per lo sviluppo locale sostenibile” nato da un’idea dell’Amministrazione in collaborazione con il “GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari”.

«Con questo traguardo, raggiunto dopo due anni di costante lavoro, puntiamo allo sviluppo imprenditoriale dei giovani, delle donne e all’ammodernamento delle imprese preesistenti – dichiara la sindaca, Carla Medau -. Il Gal del Sulcis metterà a disposizione gruppi di esperti in varie discipline che attraverso uno studio basato sulla valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale e identitario, sapranno indicare i portatori d’interesse a nuovi e moderni metodi d’impresa.»

L’obiettivo è promuovere il lavoro autonomo e favorire l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

Antonio Caria