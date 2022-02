Il comune di Carbonia fa fronte comune con le Amministrazioni pubbliche per trovare una soluzione al caro-energia

Anche il comune di Carbonia aderisce alla battaglia contro il caro-energia. La protesta nazionale indetta oggi dall’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni, è un’iniziativa simbolica per fare presente al Governo “quanto sia diventato difficile far fronte alle spese derivanti dalla bolletta energetica per le famiglie, le imprese, ma anche per le Amministrazioni locali che sono sempre più in affanno a causa della grave carenza di risorse a disposizione. I prezzi andrebbero senza dubbio calmierati, urgente che il Governo trovi una soluzione”, ha dichiarato il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu.

La protesta indetta oggi, alla quale ha aderito la gran parte dei Comuni di tutta Italia, prevede la riduzione dell’accensione degli impianti con l’obiettivo di “spegnere la luce per fare luce sulla situazione”, in attesa di rassicurazioni da Roma che ha già preannunciato l’uscita di un nuovo decreto per calmierare gli aumenti di luce e gas.