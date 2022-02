La Monteponi non sbaglia un colpo, vince anche a Gonnosfanadiga ed ora l’Eccellenza è molto vicina

La Monteponi non sbaglia un colpo. La squadra di Alessandro Cuccu ha espugnato anche il campo del Gonnosfanadiga, 2 a 0, ed ha allungato ulteriormente sulla prima inseguitrice, il Villasimius, che sabato aveva pareggiato in casa 0 a 0 nell’anticipo con l’Andromeda, scivolando a 12 punti di distanza con una partita da recuperare.

A nove giornate dalla fine del girone A, la promozione in Eccellenza Giorgio Ciccudella Monteponi sembra ormai quasi acquisita. Alle spalle del Villasimius c’è la Pro Sigma che ha superato la Fermassenti per 3 a 1. Giornata positiva per il Cortoghiana, impostosi 2 a 1 a Selargius, e per l’Atletico Cagliari, corsara a Villamassargia. Successo esterno anche per il Quartu 2000, 1 a 0 ad Orroli.

E’ tornato alla vittoria, che mancava dalla prima giornata, l’Atletico Narcao, impostosi 1 a 0 sul La Palma Monte Urpinu.