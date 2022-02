Manifestazione del gruppo “Carbonia Avanti”, a Is Gannaus, per sollecitare interventi di ANAS sulla SS 126

I rappresentanti del gruppo di maggioranza del Consiglio comunale di Carbonia Carbonia Avanti, hanno manifestato questa mattina all’altezza della rotonda all’ingresso di Is Gannaus, per denunciare le gravi problematiche di sicurezza presenti sulla strada statale 126, per le condizioni fatiscenti del manto stradale e per i lunghissimi lavori, fermati per l’estate 2021 e non ancora ripresi, sul ponticello che attraversa la statale. Ieri, per affrontare queste problematiche, avevano chiesto un incontro al prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, affinché ANAS venga sollecitata a garantire la sicurezza degli automobilisti nel Sulcis.

Nel corso della manifestazione di stamane è stato effettuato un volantinaggio, con rallentamento del traffico, particolarmente intenso nel corso della mattina.

Allegata l’intervista realizzata con il capogruppo di Carbonia Avanti, Giacomo Floris.