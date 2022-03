A Carbonia nasce una cabina di regia per l’organizzazione di iniziative di aiuto verso il popolo ucraino

La sala udienze dell’ex Tribunale di via XVIII dicembre, stamane ha ospitato un incontro organizzato dall’assessorato dei Servizi sociali del comune di Carbonia con tutte le associazioni di volontariato del territorio, per condividere iniziative di aiuto verso il popolo ucraino.

L’obiettivo è avviare col Terzo Settore un piano di coordinamento degli aiuti e delle iniziative di solidarietà a favore della popolazione ucraina ed organizzare future modalità di accoglienza per i profughi che arriveranno in città. A ricevere i rappresentanti delle realtà associative invitate c’erano l’assessore dei Servizi sociali Roberto Gibillini, il comandante della Polizia locale Andrea Usai, i consiglieri di maggioranza e minoranza, rispettivamente Beppe Vella e Sandro Mereu, in rappresentanza dei componenti del Consiglio comunale.

Vediamo l’intervista all’assessore dei Servizi sociali Roberto Gibillini.