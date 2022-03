Pula: approvato il progetto di fattibilità del canile comunale

Il Consiglio comunale di Pula ha approvato il progetto di fattibilità per il canile comunale che sorgerà in località “Salomone”.

«Per la prima volta, con 100mila euro di fondi comunali possiamo avviare un percorso reale e concreto di realizzazione dell’Oasi rifugio. In questo modo ridurremo i costi della convenzione col Canile Dog Hotel, che attualmente si occupa con grande dedizione e competenza dei nostri cani abbandonati – ha detto la sindaca, Carla Medau -. Con l’oasi rifugio potremo accogliere tempestivamente i cani in difficoltà, favorire le adozioni e collaborare con le volontarie e i volontari che si occupano dei cani e dei gatti in difficoltà.»

Antonio Caria