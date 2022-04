Gianluca Arru (Carbonia Avanti): «La carenza di personale negli uffici comunali rende la situazione insostenibile»

«La carenza di personale negli uffici comunali rende la situazione insostenibile.»

A dirlo è Gianluca Arru, consigliere comunale del gruppo Carbonia Avanti.

«Dobbiamo fare scelte sul potenziamento di determinati uffici comunali, inserendo nuove figure in virtù del nuovo fabbisogno del personale – aggiunge Gianluca Arru -. «La mia non è né una critica, né tantomeno una denuncia, bensì una posizione pubblica che intendo rimarcare dopo aver preso atto delle grandi difficoltà attraverso le quali determinati uffici comunali sono chiamati a far fronte per garantire un servizio agli utenti minimo.»

«Non è un mistero per nessuno – sottolinea il consigliere comunale di maggioranza – che i servizi sociali hanno una carenza della dotazione organica ben al di sopra di qualsiasi altro settore. Scontato ribadire il vuoto d’organico dei servizi tecnico, urbanistico e ambientale. (aspetti già più volte segnalati). La pubblica amministrazione si misura in termini di efficienza ed efficacia nelle risposte che riesce a dare ai cittadini. I servizi sociali sono fondamentali e costituiscono la cartina tornasole della politica pubblica.»

«Dobbiamo lavorare per implementare la struttura, il suo organico e le possibilità di aumento delle risposte – rimarca Gianluca Arru -. Inoltre vorrei ringraziare tutto il personale comunale a nome mio e di tutto il mio gruppo, in particolar modo quello afferente ai servizi alla persone più deboli e fragili. A loro va il mio ringraziamento per tutto quello che ogni giorno riescono a fare pure in condizioni di fortissima difficoltà – conclude Gianluca Arru -. Sono sicuro che questa amministrazione sarà attenta alle esigenze della struttura e ai bisogni dei cittadini.»