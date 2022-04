Giovedì 21 aprile, presso il Parco delle Rimembranze, in via Cappuccini, a Iglesias, verrà inaugurato il “Monumenti ai bersaglieri”.

A partire dalle ore 10.00, alla presenza delle autorità civili e militari, si terrà la cerimonia d’inaugurazione, con la partecipazione della Fanfara del 3° Reggimento bersaglieri.

L’iniziativa è curata dall’Associazione nazionale bersaglieri – Sez. Cap. Ugo Caproni di Iglesias, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Iglesias e con la Presidenza nazionale dell’Anb.

«Un’iniziativa di grande rilevanza, un omaggio che Iglesias vuole offrire al corpo dei bersaglieri per il profondo legame con la Città – commenta il sindaco Mauro Usai –. Oltre a questo, l’inaugurazione del monumento ai bersaglieri rappresenta il primo passo per la creazione di un percorso monumentale all’interno del Parco delle Rimembranze. Una maniera per rafforzare l’identità del Parco come luogo di conservazione della memoria storica di Iglesias e degli Iglesienti che hanno prestato il proprio servizio nelle Forze Armate.»

“Ringrazio la sezione di Iglesias dell’Associazione nazionale bersaglieri – sottolinea l’assessore della Cultura Claudia Sanna – per il lavoro di conservazione della memoria e per aver portato avanti un’iniziativa dal grande valore simbolico. Iglesias ricorda e rende omaggio ai Bersaglieri, un legame profondo fatto di storia, di valori e di spirito di servizio.»