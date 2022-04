Verrà presentata venerdì mattina, a Carbonia, l’edizione 2022 di Monumenti aperti

Venerdì 22 aprile 2022 alle ore 10.30 nella sala convegni dell’istituto comprensivo “Don Milani” in via Dalmazia a Carbonia, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XXVI edizione di Monumenti aperti 2022 che si svolgerà a Carbonia il 7 e l’8 maggio prossimi con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i beni culturali e ambientali del patrimonio locale.

Alla conferenza stampa interverrà il sindaco Pietro Morittu, con la Giunta, il presidente ed i componenti del Consiglio comunale, Massimiliano Messina e Giuseppe Murru, rispettivamente presidente e responsabile della comunicazione di “Imago Mundi”– ETS OdV, organizzatore regionale della manifestazione di Monumenti aperti.

«Il ritorno di un appuntamento come Monumenti aperti in presenza rappresenta per la nostra città e per il territorio un momento importante dal punto di vista culturale, economico e di ripristino delle relazioni sociali», ha sottolineato il sindaco Pietro Morittu.

Oltre che i rappresentanti delle associazioni coinvolte e delle attività turistiche locali, alla conferenza stampa sono stati invitati i dirigenti degli istituti scolastici cittadini ed una rappresentanza degli studenti e dei docenti, impegnati nello studio di ricerca storica e di preparazione dei percorsi di guida per i numerosi visitatori dei monumenti e dei siti adottati.