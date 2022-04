Il comune di Carbonia mette in campo misure di solidarietà in aiuto alle famiglie per contrastare il caro-energia e sostenere le spese quotidiane

Un supporto in più alle famiglie per far fronte alle spese in un momento di forte criticità derivante da molti fattori. La Giunta comunale ha approvato i criteri per l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno dei nuclei residenti in città – dando priorità a quelli che sono privi di altre misure di sostegno al reddito – per supportarli nel pagamento delle bollette, degli affitti e della Tari dovuta dalle utenze domestiche.

Sono stati messi a disposizione complessivamente 298.587,76 euro, di cui nel dettaglio 178.587,76 euro per far fronte a utenze domestiche e servizi essenziali e nello specifico: luce, gas e acqua potabile ed affitto (denominata nel documento della delibera Linea 1). Mentre 120.000 euro per il pagamento della tassa sui rifiuti (Linea 2). A ciò si aggiunge la misura di solidarietà alimentare già in essere, i cosiddetti “Buoni spesa” (Linea 3).

«Abbiamo voluto prendere provvedimenti e mostrare sensibilità – ha detto il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu – per andare incontro alle esigenze delle famiglie che da tempo sono in stato di difficoltà, non solo per gli effetti a lungo termine causati dalla pandemia, ma anche per il sopraggiunto aumento dei costi delle bollette arrivati al 131% per ciò che riguarda l’energia elettrica.»

Gli avvisi, pubblicati sulla home page del sito del comune di Carbonia, si rivolgono ai nuclei residenti a Carbonia, più esposti alla situazione di crisi derivante dagli effetti a lungo termine della pandemia o in condizioni di disagio socio-economico, con una attenzione particolare a chi non fruisce di contributi pubblici.

«Con questo atto abbiamo destinato fondi a finalità di carattere sociale che rappresentano il principale strumento della politica socio-assistenziale della nostra città», ha sottolineato l’assessore delle Politiche sociali Roberto Gibillini.

Per poter accedere alla Linea 1, i beneficiari devono avere sottoscritto contratti di locazione regolarmente registrati ed essere residenti nel comune di Carbonia. Devono altresì essere in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 12mila euro, valore elevato a 20mila nel caso di nuclei con almeno 4 figli a carico. Il contributo destinato alle bollette è per il pagamento di quelle insolute e per i rimborsi delle spese già sostenute nel periodo gennaio-marzo 2022. Per ottenere i Buoni spesa, i requisiti per accedere sono i medesimi.

Per quanto riguarda la Linea 2, ovvero la misura relativa al pagamento della tassa sui rifiuti, la certificazione ISEE del richiedente non deve superare i 20mila euro. Il contributo sarà calcolato sulla Tari 2020-2021. Il tetto massimo del contributo una tantum disposto a favore di ciascun nucleo è di 500 euro per la linea 1 e 2, in riferimento al periodo pandemico e limitatamente ai rimborsi delle bollette già pagate nel periodo gennaio-marzo 2022 colpito dai forti rincari.

«Dal momento in cui ci siamo insediati l’Assessorato è impegnato a dare le indicazioni necessarie e l’aiuto a chi ne ha davvero bisogno», ha sottolineato ancora l’assessore Roberto Gibillini, i cui uffici sono chiamati in prima linea ad offrire il supporto necessario a chi farà domanda. A questo proposito l’assessore ha rivolto un ringraziamento agli uffici comunali che stanno lavorando per predisporre tutta la modulistica e l’assistenza necessaria, invitando i cittadini interessati a consultare gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale.

La domanda di partecipazione per ciascun avviso potrà essere presentata entro e non oltre venerdì 6 maggio 2022. La domanda e la documentazione allegata, in formato PDF, dovrà essere trasmessa a mezzo Pec all’indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org avendo cura, nell’ipotesi in cui la casella di Pec non fosse intestata al richiedente, di allegare copia di un documento di identità in corso di validità. E’ altresì ammessa, in via residuale, la consegna a mano all’Ufficio Protocollo del comune di Carbonia, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 ed il martedì dalle 16.00 alle 17.00.