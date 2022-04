Dal 5 al 17 maggio, dalle 8.00 alle 17.30, verrà chiuso al traffico un tratto di via Medadeddu per lavori di Enel

Il comandante della Polizia Municipale del comune di Carbonia, Andrea Usai, con l’ordinanza N° 73 del 19 aprile 2022, ha stabilito che dal 5 al 17 maggio 2022, dalle ore 8.00 alle ore 17.30, ad esclusione del sabato e della domenica, in via Medadeddu, nel tratto compreso tra piazza Santa Rita e via Cristoforo Colombo, è prevista la chiusura al traffico veicolare. Dalle ore 17.30 in poi la strada risulterà nuovamente aperta alla circolazione. Il provvedimento è finalizzato ad eseguire la posa in opera di cavi di proprietà di ENEL-Distribuzione S.p.A.