I carabinieri di Carbonia hanno arrestato un 24enne e un 41enne, indiziati dei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Ieri i carabinieri del Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Carbonia hanno arrestato un 24enne e un 41enne del luogo, indiziati dei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare i due, sottoposti al controllo in via Dalmazia, al termine di una perquisizione prima personale poi domiciliare, sono stati trovati in possesso di 8,2 grammi di eroina, 4,2 grammi di hashish, 182 pastiglie di “suboxone”, un bilancino di precisione e di 650 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, assunto in carico e verrà custodito presso idoneo locale in attesa delle analisi di rito che potrebbero essere svolte presso i laboratori del RIS di Cagliari. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.