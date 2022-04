Il Villasimius sconfitto 4 a 2 sul campo della Pro Sigma, la Monteponi conquista matematicamente la promozione in Eccellenza, ancora prima di giocare la partita sul campo dell’Orrolese, valida per la quart’ultima giornata del girone A del campionato di Promozione regionale. Quella della squadra di Alessandro Cuccu è stata una promozione trionfale, costruita con un ruolino di marcia straordinario: 19 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte nelle 22 partite finora giocate.

«Dopo la sconfitta del Villasimius di quest’oggi possiamo finalmente festeggiare il grandissimo traguardo che sicuramente renderà felice l’intera città – si legge nel post pubblicato nella pagina Facebook della squadra rossoblù -. Il presidente Giorgio Ciccu ringrazia ufficialmente tutti i nostri tifosi per la grande accoglienza dimostrata per tutte le partite! Un ringraziamento speciale anche all’Amministrazione comunale per il grande impegno dimostrato nel corso di tutta la stagione merito anche loro di questa grande conquista un grazie davvero speciale a questa Amministrazione comunale!»

«Dai lontani primi anni 2000 la Monteponi non raggiungeva un traguardo del genere e oggi siamo tornati nel palcoscenico che ci compete – si legge ancora nel post – un ringraziamento a tutti voi per tutta la passione che avete trasmesso, un ringraziamento ai nostri ragazzi, al nostro mister Alessandro Cuccu, a tutta la società che ci ha creduto sempre fino in fondo! Ora siamo tornati! Siamo pronti per un nuovo inizio! Il presidente e la società ringraziano tutti voi. Siamo tornati e ora si festeggia.»