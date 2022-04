Legge 162/98 in scadenza il 9 aprile 2022: chi è in attesa del rilascio del verbale Inps, può presentare la lettera di convocazione

Il comune di Carbonia comunica che c’è tempo fino a sabato 9 aprile per inoltrare la domanda ed i relativi rinnovi per i nuovi piani a favore delle persone con handicap grave, la legge 162/98. A seguito di alcune richieste di chiarimento da parte degli utenti, l’assessorato delle Politiche sociali guidato da Roberto Gibillini comunica che, chi non fosse in possesso del verbale dell’Inps il cui certificato non viene rilasciato in tempi immediati, in attesa di ricevere e presentare tale certificazione (necessaria per attestare la condizione di handicap grave), può caricare nelle procedure online il semplice foglio di richiesta, ovvero la lettera di convocazione della visita medica.

Quest’anno, per legge, come già comunicato, si è resa necessaria l’attivazione dell’iter in modalità telematica, utilizzando esclusivamente lo Spid o la Carta di identità elettronica.

Tutte le informazioni relative al bando e i tutorial per procedere si trovano sul sito del comune di Carbonia al seguente link

https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/altri-contenuti/dati-ulteriori/item/4444-legge-n-162-98-avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-richieste-di-predisposizione-dei-piani-personalizzati-nuovi-e-rinnovi-annualita-2022