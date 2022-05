Buggerru: lavori in corso nella condotta idrica in arrivo dalle sorgenti per un guasto improvviso

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro per eseguire la riparazione di un improvviso guasto nella condotta che dalle sorgenti alimenta il serbatoio comunale. Fino al completamento dei lavori, che avverrà in mattinata, si potrebbero verificare cali di pressione e assenza di erogazione del servizio limitatamente alle utenze in località San Salvatore. Al momento della ripresa dell’erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte.